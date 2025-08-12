Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
В АО «Укрзалізниця» отчитываются как прошла неделя пикового сезона. Железнодорожники заявляют: на самые популярные направления спрос – 5-8 пассажиров на одно место. В ТОП попал и харьковский поезд.
В частности, отмечают в «УЗ», за первую неделю августа пассажиры хотели купить более 70 тысяч билетов на маршрут «Киев-Харьков», но в наличии было 18528 билетов. Наибольшим спросом пользуется поезд «Киев-Львов».
«По многим популярным направлениям спрос продолжает превышать предложение мест. На самые популярные направления спрос — 5-8 пассажиров на одно место, что приводит к быстрой раскупке билетов сразу после открытия продаж. За прошлую неделю железная дорога перевезла 637800 пассажиров – почти столько человек проживает в Кривом Роге», — пишут в «УЗ».
Главная причина дефицита – сокращение парка вагонов превышает темпы его пополнения, объяснили железнодорожники.
«Наш подвижной состав устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации, по которым требуется дорогостоящий ремонт. Несмотря на это, благодаря оптимизации использования имеющегося подвижного состава нам удается увеличивать количество перевезенных пассажиров одним вагоном по сравнению с прошлым годом», — добавили в «УЗ».
