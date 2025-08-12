Live
  • Вт 12.08.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.2

Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами

Общество 14:52   12.08.2025
Виктория Яковенко
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами

В АО «Укрзалізниця» отчитываются как прошла неделя пикового сезона. Железнодорожники заявляют: на самые популярные направления спрос – 5-8 пассажиров на одно место. В ТОП попал и харьковский поезд.

В частности, отмечают в «УЗ», за первую неделю августа пассажиры хотели купить более 70 тысяч билетов на маршрут «Киев-Харьков», но в наличии было 18528 билетов. Наибольшим спросом пользуется поезд «Киев-Львов».

спрос билетов
Фото: АО «Укрзалізниця»

«По многим популярным направлениям спрос продолжает превышать предложение мест. На самые популярные направления спрос — 5-8 пассажиров на одно место, что приводит к быстрой раскупке билетов сразу после открытия продаж. За прошлую неделю железная дорога перевезла 637800 пассажиров – почти столько человек проживает в Кривом Роге», — пишут в «УЗ».

спрос билетов
Фото: АО «Укрзалізниця»

Главная причина дефицита – сокращение парка вагонов превышает темпы его пополнения, объяснили железнодорожники.

«Наш подвижной состав устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации, по которым требуется дорогостоящий ремонт. Несмотря на это, благодаря оптимизации использования имеющегося подвижного состава нам удается увеличивать количество перевезенных пассажиров одним вагоном по сравнению с прошлым годом», — добавили в «УЗ».

Читайте также: Где билеты? Укрзалізниця ответила на вопрос харьковчан и дала советы

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории
12.08.2025, 06:00
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
11.08.2025, 13:09
Новости Харькова — главное 12 августа: ранен пенсионер, фейк РФ о «Хартии»
Новости Харькова — главное 12 августа: ранен пенсионер, фейк РФ о «Хартии»
12.08.2025, 14:56
Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку
Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку
12.08.2025, 10:39
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)
Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)
12.08.2025, 15:29

Новости по теме:

12:23
Какие пригородные рейсы отменили на Харьковщине из-за непогоды
23:04
Из-за разгула стихии на Харьковщине в регионе задерживаются поезда
19:27
Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова
10:29
Харьковские дети будут ездить в Карпаты в новых вагонах – «УЗ» показала фото
19:25
Атака на Днепр: поврежден поезд «Одесса-Запорожье», 15 погибших в городе

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 августа 2025 в 14:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» отчитываются как прошла неделя пикового сезона. Железнодорожники заявляют: на самые популярные направления спрос – 5-8 пассажиров на одно место. ".