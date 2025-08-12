Live
Харківський поїзд – у трійці найпопулярніших за тиждень: ситуація з квитками

Суспільство 14:52   12.08.2025
Вікторія Яковенко
Харківський поїзд – у трійці найпопулярніших за тиждень: ситуація з квитками

В АТ «Укрзалізниця» звітують як минув тиждень пікового сезону. Залізничники заявляють: на найпопулярніші напрямки попит — 5-8 пасажирів на одне місце. У ТОП потрапив і харківський поїзд.

Зокрема, зазначають в «УЗ», за перший тиждень серпня пасажири хотіли купити понад 70 тисяч квитків на маршрут «Київ-Харків», але в наявності було 18528 квитків. Найбільший попит має потяг «Київ-Львів».

спрос билетов
Фото: АТ “Укрзалізниця”

«За багатьма популярними напрямками попит продовжує суттєво перевищувати пропозицію місць. На найпопулярніші напрямки попит — 5-8 пасажирів на одне місце, що призводить до швидкого розкуповування квитків одразу після відкриття продажів. За звітний тиждень залізниця перевезла 637 800 пасажирів — майже стільки людей мешкає в Кривому Розі», – пишуть в «УЗ».

спрос билетов
Фото: АТ “Укрзалізниця”

Головна причина дефіциту — скорочення парку вагонів перевищує темпи його поповнення, пояснили залізничники.

«Наш рухомий склад застаріває, руйнується ворожими обстрілами та досягає граничних термінів експлуатації, за якими потребує дороговартісного ремонту. Попри це, завдяки оптимізації використання наявного рухомого складу, нам вдається збільшувати кількість перевезених пасажирів одним вагоном порівняно з минулим роком», – додали в «УЗ».

Читайте також: Де квитки? Укрзалізниця відповіла на запитання харків’ян та дала поради

Автор: Вікторія Яковенко
