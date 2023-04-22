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Евакуація тварин з Донеччини та Харківщини: про котиків дбали воїни ЗСУ

Суспільство 11:00   22.04.2023
Вікторія Яковенко
Евакуація тварин з Донеччини та Харківщини: про котиків дбали воїни ЗСУ Фото: “Порятунок тварин Харків”

21 квітня з Костянтинівки, Новодмитрівки, Серебрянки та Ізюма харківські волонтери евакуювали тварин, яких врятували українські захисники.

«Бійці у Серебрянці чекали на нас з обіду, не очікували, що ми приїдемо, бо завтра мають міняти позиції. Хлопці дуже хвилювалися про своїх котиків та дуже хотіли їх врятувати», – повідомили волонтери організації «Порятунок тварин Харків».

Волонтерам бійці ЗСУ подарували квіти.

Загалом з цих прифронтових населених пунктів волонтери евакуювали 15 котів, 4 кошеняти, 2 собаки, 10 цуценят і близько 10 риб.

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Фото: “Порятунок тварин Харків”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 11:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 квітня з Костянтинівки, Новодмитрівки, Серебрянки та Ізюма харківські волонтери евакуювали тварин, яких врятували українські захисники.".