Евакуація тварин з Донеччини та Харківщини: про котиків дбали воїни ЗСУ
Фото: “Порятунок тварин Харків”
21 квітня з Костянтинівки, Новодмитрівки, Серебрянки та Ізюма харківські волонтери евакуювали тварин, яких врятували українські захисники.
«Бійці у Серебрянці чекали на нас з обіду, не очікували, що ми приїдемо, бо завтра мають міняти позиції. Хлопці дуже хвилювалися про своїх котиків та дуже хотіли їх врятувати», – повідомили волонтери організації «Порятунок тварин Харків».
Волонтерам бійці ЗСУ подарували квіти.
Загалом з цих прифронтових населених пунктів волонтери евакуювали 15 котів, 4 кошеняти, 2 собаки, 10 цуценят і близько 10 риб.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 11:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 квітня з Костянтинівки, Новодмитрівки, Серебрянки та Ізюма харківські волонтери евакуювали тварин, яких врятували українські захисники.".