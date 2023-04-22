Евакуація тварин з Донеччини та Харківщини: про котиків дбали воїни ЗСУ

21 квітня з Костянтинівки, Новодмитрівки, Серебрянки та Ізюма харківські волонтери евакуювали тварин, яких врятували українські захисники.

«Бійці у Серебрянці чекали на нас з обіду, не очікували, що ми приїдемо, бо завтра мають міняти позиції. Хлопці дуже хвилювалися про своїх котиків та дуже хотіли їх врятувати», – повідомили волонтери організації «Порятунок тварин Харків».

Волонтерам бійці ЗСУ подарували квіти.

Загалом з цих прифронтових населених пунктів волонтери евакуювали 15 котів, 4 кошеняти, 2 собаки, 10 цуценят і близько 10 риб.