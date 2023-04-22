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Эвакуация животных из Донеччины и Харьковщины: о котиках заботились воины ВСУ

Общество 11:00   22.04.2023
Виктория Яковенко
Эвакуация животных из Донеччины и Харьковщины: о котиках заботились воины ВСУ Фото: «Порятунок тварин Харків»

21 апреля из Константиновки, Новодмитровки, Серебрянки и Изюма харьковские волонтеры эвакуировали животных, которых спасли украинские защитники.

«Бойцы в Серебрянке ждали нас с обеда, не ожидали, что мы приедем, потому что завтра должны менять позиции. Ребята очень волновались о своих котиках и очень хотели их спасти», — сообщили волонтеры организации «Порятунок тварин Харків».

Волонтерам бойцы ВСУ подарили цветы.

В общем за эту поездку волонтеры эвакуировали 15 кошек, 4 котенка, 2 собаки, 10 щенков и около 10 рыб.

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Фото: «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 11:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 апреля из Константиновки, Новодмитровки, Серебрянки и Изюма харьковские волонтеры эвакуировали животных, которых спасли украинские защитники.".