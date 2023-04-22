Эвакуация животных из Донеччины и Харьковщины: о котиках заботились воины ВСУ

21 апреля из Константиновки, Новодмитровки, Серебрянки и Изюма харьковские волонтеры эвакуировали животных, которых спасли украинские защитники.

«Бойцы в Серебрянке ждали нас с обеда, не ожидали, что мы приедем, потому что завтра должны менять позиции. Ребята очень волновались о своих котиках и очень хотели их спасти», — сообщили волонтеры организации «Порятунок тварин Харків».

Волонтерам бойцы ВСУ подарили цветы.

В общем за эту поездку волонтеры эвакуировали 15 кошек, 4 котенка, 2 собаки, 10 щенков и около 10 рыб.