Эвакуация животных из Донеччины и Харьковщины: о котиках заботились воины ВСУ
Фото: «Порятунок тварин Харків»
21 апреля из Константиновки, Новодмитровки, Серебрянки и Изюма харьковские волонтеры эвакуировали животных, которых спасли украинские защитники.
«Бойцы в Серебрянке ждали нас с обеда, не ожидали, что мы приедем, потому что завтра должны менять позиции. Ребята очень волновались о своих котиках и очень хотели их спасти», — сообщили волонтеры организации «Порятунок тварин Харків».
Волонтерам бойцы ВСУ подарили цветы.
В общем за эту поездку волонтеры эвакуировали 15 кошек, 4 котенка, 2 собаки, 10 щенков и около 10 рыб.
Читайте также: Харьковские волонтеры эвакуируют щенка, которого вырастили воины ВСУ
Новости по теме:
Вы читали новость: «Эвакуация животных из Донеччины и Харьковщины: о котиках заботились воины ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 11:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 апреля из Константиновки, Новодмитровки, Серебрянки и Изюма харьковские волонтеры эвакуировали животных, которых спасли украинские защитники.".