Харьковские волонтеры эвакуируют щенка, которого вырастили воины ВСУ

Из города Часов Яр в Донецкой области харьковские волонтеры вывозят раненого Симбу.

За щенком с рождения ухаживали украинские защитники, сообщили волонтеры организации «Порятунок тварин Харків». Недавно на Симбу напали собаки, поэтому у щенка травмированы задние лапки.

«Как только малыш будет доставлен в Харьков, мы приступим к его лечению», — рассказали волонтеры.