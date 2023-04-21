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Харьковские волонтеры эвакуируют щенка, которого вырастили воины ВСУ

Общество 11:14   21.04.2023
Виктория Яковенко
Харьковские волонтеры эвакуируют щенка, которого вырастили воины ВСУ Фото: «Порятунок тварин Харків»

Из города Часов Яр в Донецкой области харьковские волонтеры вывозят раненого Симбу.

За щенком с рождения ухаживали украинские защитники, сообщили волонтеры организации «Порятунок тварин Харків». Недавно на Симбу напали собаки, поэтому у щенка травмированы задние лапки.

«Как только малыш будет доставлен в Харьков, мы приступим к его лечению», — рассказали волонтеры.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из города Часов Яр в Донецкой области харьковские волонтеры вывозят раненого Симбу. ".