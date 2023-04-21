Харьковские волонтеры эвакуируют щенка, которого вырастили воины ВСУ
Фото: «Порятунок тварин Харків»
Из города Часов Яр в Донецкой области харьковские волонтеры вывозят раненого Симбу.
За щенком с рождения ухаживали украинские защитники, сообщили волонтеры организации «Порятунок тварин Харків». Недавно на Симбу напали собаки, поэтому у щенка травмированы задние лапки.
«Как только малыш будет доставлен в Харьков, мы приступим к его лечению», — рассказали волонтеры.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из города Часов Яр в Донецкой области харьковские волонтеры вывозят раненого Симбу. ".