З Донеччини харківські волонтери евакуюють цуцика, якого виростили воїни ЗСУ
Фото: “Порятунок тварин Харків”
З міста Часів Яр на Донеччині харківські волонтери вивозять пораненого Сімбу.
Цуцика від народження доглядали українські захисники, повідомили волонтери організації «Порятунок тварин Харків». Нещодавно на Сімбу напали собаки, тож у цуцика травмовані задні лапки.
«Щойно малюк буде доставлений в Харків, ми розпочнемо його лікування», – розповіли волонтери.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З міста Часів Яр на Донеччині харківські волонтери вивозять пораненого Сімбу.".