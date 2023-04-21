З Донеччини харківські волонтери евакуюють цуцика, якого виростили воїни ЗСУ

З міста Часів Яр на Донеччині харківські волонтери вивозять пораненого Сімбу.

Цуцика від народження доглядали українські захисники, повідомили волонтери організації «Порятунок тварин Харків». Нещодавно на Сімбу напали собаки, тож у цуцика травмовані задні лапки.

«Щойно малюк буде доставлений в Харків, ми розпочнемо його лікування», – розповіли волонтери.