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З Донеччини харківські волонтери евакуюють цуцика, якого виростили воїни ЗСУ

Суспільство 11:14   21.04.2023
Вікторія Яковенко
З Донеччини харківські волонтери евакуюють цуцика, якого виростили воїни ЗСУ Фото: “Порятунок тварин Харків”

З міста Часів Яр на Донеччині харківські волонтери вивозять пораненого Сімбу.

Цуцика від народження доглядали українські захисники, повідомили волонтери організації «Порятунок тварин Харків». Нещодавно на Сімбу напали собаки, тож у цуцика травмовані задні лапки.

«Щойно малюк буде доставлений в Харків, ми розпочнемо його лікування», – розповіли волонтери.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З міста Часів Яр на Донеччині харківські волонтери вивозять пораненого Сімбу.".