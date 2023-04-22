7 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток – Генштаб
Районы по меньшей мере 7 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли Тимофеевку.
На Купянском направлении из артиллерии противника обстрелял населенные пункты Новомлынск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестовое.
Читайте также: Эвакуация животных из Донеччины и Харьковщины: о котиках заботились воины ВСУ
Новости по теме:
Вы читали новость: «7 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток – Генштаб»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 18:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 7 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".