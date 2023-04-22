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7 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток – Генштаб

Общество 18:50   22.04.2023
Виктория Яковенко
7 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток – Генштаб

Районы по меньшей мере 7 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли  Тимофеевку.

На Купянском направлении из артиллерии противника обстрелял населенные пункты Новомлынск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестовое.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 18:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 7 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".