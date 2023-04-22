7 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток – Генштаб

Районы по меньшей мере 7 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли Тимофеевку.

На Купянском направлении из артиллерии противника обстрелял населенные пункты Новомлынск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестовое.