В Харькове гремят взрывы: Терехов пишет, что город под обстрелом
Фото: Вадим Беликов
Вечером 22 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:02, в это же время наблюдатели начали сообщать о запусках вражеских ракет.
Мэр Игорь Терехов пишет в Telegram, что Харьков под обстрелом.
«Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» — призывает глава ХОВА Олег Синегубов.
По информации начальника Харьковского военного гарнизона бригадного генерала Сергея Мельника, враг ведет обстрел ракетами С-300 с территории Белгородской области.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области призывают сообщать обо всех «прилетах» на линию «102».
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 22:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 22 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов.".