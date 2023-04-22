В Харькове гремят взрывы: Терехов пишет, что город под обстрелом

Вечером 22 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:02, в это же время наблюдатели начали сообщать о запусках вражеских ракет.

Мэр Игорь Терехов пишет в Telegram, что Харьков под обстрелом.

«Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» — призывает глава ХОВА Олег Синегубов.

По информации начальника Харьковского военного гарнизона бригадного генерала Сергея Мельника, враг ведет обстрел ракетами С-300 с территории Белгородской области.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области призывают сообщать обо всех «прилетах» на линию «102».