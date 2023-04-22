В Новобаварском районе — пожар на объекте гражданской инфраструктуры — Терехов
В Новобаварском районе Харькова вследствие ракетного удара армии РФ начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры, сообщает городской голова Игорь Терехов.
«ГСЧС работает на месте. Информация о пострадавших уточняется», — пишет Терехов.
Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове около 22:00, сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 22:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе Харькова вследствие ракетного удара армии РФ начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры, сообщает городской голова Игорь Терехов.".