В Новобаварском районе — пожар на объекте гражданской инфраструктуры — Терехов

В Новобаварском районе Харькова вследствие ракетного удара армии РФ начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры, сообщает городской голова Игорь Терехов.

«ГСЧС работает на месте. Информация о пострадавших уточняется», — пишет Терехов.

Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове около 22:00, сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.