Синегубов: о двух «прилетах» по Харькову и разбитых домах в Котлярах (фото)
Вследствие ракетного удара по Харьковской области вечером 22 апреля пострадавших нет. В Харькове зафиксировано два попадания: одна из ракет ударила в землю, вторая — разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Третий «прилет» был по селу Котляры Харьковского района.
Об этом сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, на территории овощной фабрики в Харькове повреждены теплицы и рабочие цеха.
В результате ракетного удара по селу Котляры разрушены два частных дома, повреждены десять домов, гараж и четыре автомобиля. Произошли пожары.
Фото: Олег Синегубов
В результате обстрелов региона из другого вооружения в течение суток пострадавших или масштабных разрушений нет, сообщил Синегубов.
«На линии соприкосновения защитники Харьковщины надежно удерживают свои позиции и дают отпор всем попыткам оккупантов улучшить свое тактическое положение», — добавил глава ХОВА.
Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове около 22:00, сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщил Синегубов. Одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры. Также «прилеты» были по гражданским объектам в Слободском и Основянском районах. Пожар на АЗС в Новобаварском районе, возникший во время обстрела, предварительно, не связан с ударом РФ.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 08:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие ракетного удара по Харьковской области вечером 22 апреля пострадавших нет. В Харькове зафиксировано два попадания: одна из ракет ударила в землю, вторая — разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Третий «прилет» был по селу Котляры Харьковского района.".