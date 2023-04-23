Синегубов: о двух «прилетах» по Харькову и разбитых домах в Котлярах (фото)

Вследствие ракетного удара по Харьковской области вечером 22 апреля пострадавших нет. В Харькове зафиксировано два попадания: одна из ракет ударила в землю, вторая — разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Третий «прилет» был по селу Котляры Харьковского района.

Об этом сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, на территории овощной фабрики в Харькове повреждены теплицы и рабочие цеха.

В результате ракетного удара по селу Котляры разрушены два частных дома, повреждены десять домов, гараж и четыре автомобиля. Произошли пожары.



Фото: Олег Синегубов

В результате обстрелов региона из другого вооружения в течение суток пострадавших или масштабных разрушений нет, сообщил Синегубов.

«На линии соприкосновения защитники Харьковщины надежно удерживают свои позиции и дают отпор всем попыткам оккупантов улучшить свое тактическое положение», — добавил глава ХОВА.

Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове около 22:00, сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщил Синегубов. Одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры. Также «прилеты» были по гражданским объектам в Слободском и Основянском районах. Пожар на АЗС в Новобаварском районе, возникший во время обстрела, предварительно, не связан с ударом РФ.