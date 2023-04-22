Синегубов: одна из пяти ракет ударила по частному сектору в селе под Харьковом
Одна из вражеских ракет вечером 22 апреля попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района, в Харькове — «прилет» по объекту гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, в Котлярах работают спасатели и экстренная медицинская помощь. Детали устанавливаются.
В Харькове спасатели тушат масштабный пожар на объекте гражданской инфраструктуры.
По данным Синегубова, зафиксировано не менее пяти «прилетов» в городе и области.
Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове около 22:00, сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщил Синегубов. В Новобаварском районе Харькова начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 23:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна из вражеских ракет вечером 22 апреля попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района, в Харькове — «прилет» по объекту гражданской инфраструктуры.".