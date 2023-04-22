Синегубов: одна из пяти ракет ударила по частному сектору в селе под Харьковом

Одна из вражеских ракет вечером 22 апреля попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района, в Харькове — «прилет» по объекту гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, в Котлярах работают спасатели и экстренная медицинская помощь. Детали устанавливаются.

В Харькове спасатели тушат масштабный пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

По данным Синегубова, зафиксировано не менее пяти «прилетов» в городе и области.

Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове около 22:00, сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщил Синегубов. В Новобаварском районе Харькова начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры.