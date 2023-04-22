Синєгубов: одна з п’яти ракет ударила по приватному сектору під Харковом
Одна з ворожих ракет увечері 22 квітня влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району, у Харкові – “приліт” по об’єкту цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у Котлярах працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються.
У Харкові надзвичайники гасять масштабну пожежу на об’єкті цивільної інфраструктури.
За даними Синєгубова, зафіксовано щонайменше п’ять “прильотів” у місті та області.
Нагадаємо, що вибухи почали гриміти в Харкові близько 22:00, одразу після оголошення в регіоні повітряної тривоги. Російська армія вдарила ракетами С-300 по Харкову та Харківському району, повідомив Синєгубов. У Новобаварському районі Харкова розпочалася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 23:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна з ворожих ракет увечері 22 квітня влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району, у Харкові – “приліт” по об’єкту цивільної інфраструктури.".