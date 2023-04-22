Терехов сообщил о «прилетах» в Слободском и Основянском районах Харькова

Две российские ракеты вечером 22 апреля ударили по гражданским объектам в Слободском и Основянском районах Харькова.

Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

«На данный момент информация о пострадавших уточняется», — добавляет мэр.

Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове около 22:00, сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано не менее пяти «прилетов» в городе и области. Одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры — на месте работают спасатели и экстренная медицинская помощь. В Новобаварском районе Харькова начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры.