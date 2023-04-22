Терехов сообщил о «прилетах» в Слободском и Основянском районах Харькова
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Две российские ракеты вечером 22 апреля ударили по гражданским объектам в Слободском и Основянском районах Харькова.
Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.
«На данный момент информация о пострадавших уточняется», — добавляет мэр.
Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове около 22:00, сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано не менее пяти «прилетов» в городе и области. Одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры — на месте работают спасатели и экстренная медицинская помощь. В Новобаварском районе Харькова начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 23:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две российские ракеты вечером 22 апреля ударили по гражданским объектам в Слободском и Основянском районах Харькова.".