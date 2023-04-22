Терехов повідомив про “прильоти” у Слобідському та Основ’янському районах
Фото: Getty Images
Дві російські ракети ввечері 22 квітня вдарили по цивільних об’єктах у Слобідському та Основ’янському районах Харкова.
Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.
“Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється”, – додав мер.
Нагадаємо, що вибухи почали гриміти в Харкові близько 22:00, одразу після оголошення в регіоні повітряної тривоги. Російська армія вдарила ракетами С-300 по Харкову та Харківському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше п’ять «прильотів». Одна з ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри – на місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. У Новобаварському районі Харкова розпочалася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 23:14;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві російські ракети ввечері 22 квітня вдарили по цивільних об’єктах у Слобідському та Основ’янському районах Харкова.".