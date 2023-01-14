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По інфраструктурі: Терехов повідомив про два прильоти в Індустріальному районі

Події 08:08   14.01.2023
Олена Нагорна
По інфраструктурі: Терехов повідомив про два прильоти в Індустріальному районі

Дві російські ракети С-300 впали в Індустріальному районі Харкова вранці 14 січня.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов.

За його словами, росіяни били по інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, що повітряна тривога триває в регіоні з 7:39,  у Харкові лунали вибухи. За даними спостерігачів, загалом було дев’ять ракет, п’ять із яких впали в області. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдають ударів та закликав перебувати в укриттях. Після ракетної атаки у Харкові зупинилося метро.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 08:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві російські ракети С-300 впали в Індустріальному районі Харкова вранці 14 січня.".