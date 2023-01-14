Після ракетної атаки в Харкові зупинялося метро

У Харківському метрополітені о 7:51 повідомили, що рух всіма лініями тимчасово припинено.

“Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!“, – написали в Telegram-каналі підземки.

О 8:09 у метрополітені повідомили, що рух лініями повністю відновлено.

Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні з 7:39, у Харкові лунали вибухи. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдають ударів та закликав перебувати в укриттях. За даними спостерігачів, загалом було дев’ять ракет, п’ять із яких впали в області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два “прильоти” в Індустріальному районі.