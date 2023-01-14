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Після ракетної атаки в Харкові зупинялося метро

Події 08:16   14.01.2023
Олена Нагорна
Після ракетної атаки в Харкові зупинялося метро

 У Харківському метрополітені о 7:51 повідомили, що рух всіма лініями тимчасово припинено.

Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!“, – написали  в Telegram-каналі підземки.

О 8:09 у метрополітені повідомили, що рух лініями повністю відновлено.

Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні з 7:39, у Харкові лунали вибухи. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдають ударів та закликав перебувати в укриттях. За даними спостерігачів, загалом було дев’ять ракет, п’ять із яких впали в області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два “прильоти” в Індустріальному районі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 08:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському метрополітені о 7:51 повідомили, що рух всіма лініями тимчасово припинено.".