Після ракетної атаки в Харкові зупинялося метро
У Харківському метрополітені о 7:51 повідомили, що рух всіма лініями тимчасово припинено.
“Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!“, – написали в Telegram-каналі підземки.
О 8:09 у метрополітені повідомили, що рух лініями повністю відновлено.
Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні з 7:39, у Харкові лунали вибухи. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдають ударів та закликав перебувати в укриттях. За даними спостерігачів, загалом було дев’ять ракет, п’ять із яких впали в області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два “прильоти” в Індустріальному районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 08:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському метрополітені о 7:51 повідомили, що рух всіма лініями тимчасово припинено.".