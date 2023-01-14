После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро

В Харьковском метрополитене в 7:51 сообщили о том, что движение по всем линиям временно прекращено.

«Уважаемые пассажиры! Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!», — написали в Telegram-канале подземки.

В 8:09 в метрополитене сообщили, что движение по всем линиям возобновлено.

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе с 7:39, в Харькове гремели взрывы. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары и призвал находиться в укрытиях. По данным наблюдателей, всего было девять ракет, пять из которых упали в области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух «прилетах» в Индустриальном районе.