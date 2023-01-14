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После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро

Происшествия 08:16   14.01.2023
Елена Нагорная
После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро

 В Харьковском метрополитене в 7:51 сообщили о том, что движение по всем линиям временно прекращено.

«Уважаемые пассажиры! Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!», — написали в Telegram-канале подземки.

В 8:09 в метрополитене сообщили, что движение по всем линиям возобновлено.

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе с 7:39, в Харькове гремели взрывы. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары и призвал находиться в укрытиях. По данным наблюдателей, всего было девять ракет, пять из которых упали в области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух «прилетах» в Индустриальном районе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 08:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " В Харьковском метрополитене в 7:51 сообщили о том, что движение по всем линиям временно прекращено.".