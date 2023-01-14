Россияне наносят удары по Харькову: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Несколько взрывов слышали жители Харькова утром 14 января.

Воздушная тревога продолжается в регионе с 7:39, при этом первые взрывы прозвучали до ее объявления.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары и призвал находиться в укрытиях.