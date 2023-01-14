Россияне наносят удары по Харькову: Синегубов призывает находиться в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Несколько взрывов слышали жители Харькова утром 14 января.
Воздушная тревога продолжается в регионе с 7:39, при этом первые взрывы прозвучали до ее объявления.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары и призвал находиться в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 07:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов слышали жители Харькова утром 14 января.".