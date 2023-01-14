Росіяни завдають ударів по Харкову: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Декілька вибухів чули мешканці Харкова зранку 14 січня.

Повітряна тривога триває в регіоні з 7:39, при цьому перші вибухи пролунали до її оголошення.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдають ударів та закликав перебувати в укриттях.