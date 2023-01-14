Росіяни завдають ударів по Харкову: Синєгубов закликає перебувати в укриттях
Декілька вибухів чули мешканці Харкова зранку 14 січня.
Повітряна тривога триває в регіоні з 7:39, при цьому перші вибухи пролунали до її оголошення.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдають ударів та закликав перебувати в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 07:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів чули мешканці Харкова зранку 14 січня.".