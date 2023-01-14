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По инфраструктуре: Терехов сообщил о двух прилетах в Индустриальном районе

Происшествия 08:08   14.01.2023
Елена Нагорная
По инфраструктуре: Терехов сообщил о двух прилетах в Индустриальном районе

Две российские ракеты С-300 упали в Индустриальном районе Харькова утром 14 января.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов.

По его словам, россияне били по инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что воздушная тревога продолжается в регионе с 7:39, в Харькове гремели взрывы. По данным наблюдателей, всего было девять ракет, пять из которых упали в области. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары и призвал находиться в укрытиях. После ракетной атаки в Харькове остановилось метро.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 08:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две российские ракеты С-300 упали в Индустриальном районе Харькова утром 14 января.".