По инфраструктуре: Терехов сообщил о двух прилетах в Индустриальном районе
Две российские ракеты С-300 упали в Индустриальном районе Харькова утром 14 января.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов.
По его словам, россияне били по инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, что воздушная тревога продолжается в регионе с 7:39, в Харькове гремели взрывы. По данным наблюдателей, всего было девять ракет, пять из которых упали в области. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары и призвал находиться в укрытиях. После ракетной атаки в Харькове остановилось метро.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 08:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две российские ракеты С-300 упали в Индустриальном районе Харькова утром 14 января.".