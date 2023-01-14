По инфраструктуре: Терехов сообщил о двух прилетах в Индустриальном районе

Две российские ракеты С-300 упали в Индустриальном районе Харькова утром 14 января.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов.

По его словам, россияне били по инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что воздушная тревога продолжается в регионе с 7:39, в Харькове гремели взрывы. По данным наблюдателей, всего было девять ракет, пять из которых упали в области. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары и призвал находиться в укрытиях. После ракетной атаки в Харькове остановилось метро.