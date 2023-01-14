Били по Харкову та Чугуївщині, можливі аварійні відключення світла – Синєгубов
Внаслідок ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі та промислових об’єктах Харкова та Чугуївського району можливі аварійні відключення електроенергії, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він уточнив, що відключення можуть бути як у Харкові, так і в населених пунктах області.
“Зараз підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням”, – зазначив він.
Також голова ХОВА закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза ракетних ударів зберігається.
Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні о 7:39, у Харкові лунали вибухи. За даними спостерігачів, всього було дев’ять ракет, п’ять із яких впали в області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два «прильоти» в Індустріальному районі. Після ракетної атаки у Харкові зупинялося метро.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 10:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі та промислових об’єктах Харкова та Чугуївського району можливі аварійні відключення електроенергії, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.".