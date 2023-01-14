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Били по Харькову и Чугуевщине, возможны аварийные отключения света — Синегубов

Общество 10:27   14.01.2023
Елена Нагорная
Били по Харькову и Чугуевщине, возможны аварийные отключения света — Синегубов

Вследствие ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и Чугуевского района возможны аварийные отключения электроэнергии, сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что отключения могут быть как в Харькове, так и в населенных пунктах области.

«Сейчас подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением», — отметил он.

Также председатель ХОВА призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как угроза ракетных ударов сохраняется.

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 7:39, в Харькове гремели взрывы. Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары и призвал находиться в укрытиях. По данным наблюдателей, всего было девять ракет, пять из которых упали в области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух «прилетах» в Индустриальном районе. После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и Чугуевского района возможны аварийные отключения электроэнергии, сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.".