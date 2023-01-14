Били по Харькову и Чугуевщине, возможны аварийные отключения света — Синегубов
Вследствие ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и Чугуевского района возможны аварийные отключения электроэнергии, сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.
Он уточнил, что отключения могут быть как в Харькове, так и в населенных пунктах области.
«Сейчас подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением», — отметил он.
Также председатель ХОВА призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как угроза ракетных ударов сохраняется.
Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 7:39, в Харькове гремели взрывы. Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары и призвал находиться в укрытиях. По данным наблюдателей, всего было девять ракет, пять из которых упали в области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух «прилетах» в Индустриальном районе. После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 10:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и Чугуевского района возможны аварийные отключения электроэнергии, сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.".