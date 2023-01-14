Терехов сообщил, когда в Харькове начнут возвращать свет, тепло и подачу воды

Коммунальные и энергетические службы Харькова начнут работу по восстановлению электро-, тепло- и водоснабжения города после окончания вражеской ракетной атаки, сообщает мэр Игорь Терехов.

По словам городского головы, в Харькове задействовали предусмотренную в случае отсутствия электроэнергии резервную схему автобусных маршрутов, которые дублируют маршруты трамваев и троллейбусов.

Терехов также отметил, что в Харькове открыты «пункти незламності», где в случае необходимости можно зарядить мобильные телефоны, согреться, выпить горячие напитки.

Напомним, что вследствие ракетного удара около 15:30 в Харькове остановилось метро и наземный электротранспорт. Харьковчане из разных районов и жители области сообщают, что у них пропало электричество. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области.

Напомним также, что около половины восьмого утра 14 января на Харьковщине также гремели взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух «прилетах» в Индустриальном районе, а глава ХОВА Олег Синегубов — еще и об ударах по Чугуевскому району. После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро.