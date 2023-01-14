Терехов розповів, коли в Харкові почнуть повертати світло, тепло і подачу води

Комунальні та енергетичні служби Харкова розпочнуть роботу з відновлення електро-, тепло- та водопостачання міста після закінчення ворожої ракетної атаки, повідомляє мер Ігор Терехов.

За словами міського голови, у Харкові задіяли передбачену в разі відсутності електроенергії резервну схему автобусних маршрутів, які дублюють маршрути трамваїв та тролейбусів.

Терехов також зазначив, що у Харкові відкриті “пункти незламності”, де у разі потреби можна зарядити мобільні телефони, зігрітися, випити гарячі напої.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару близько 15:30 у Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт. Харків’яни з різних районів та мешканці області повідомили, що в них зникла електроенергія. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури на території області.

Нагадаємо також, що близько половини восьмої ранку 14 січня на Харківщині також лунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два «прильоти» в Індустріальному районі, а голова ХОВА Олег Синєгубов – ще й про удари по Чугуївському району. Після ракетної атаки у Харкові зупинялося метро.