34 автобусні маршрути розробили в Харкові на випадок блекауту. Подробиці

У Харкові розробили 34 тимчасові автобусні маршрути, які вводитимуться у разі вимкнення електроенергії та зупинки тролейбусів, трамваїв та метро протягом двох годин.

“Для організації роботи автобусів цими маршрутами знадобиться до 1,5 години. На маршрутах курсуватимуть 83 одиниці транспорту”, – повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Наголошується, що маршрути проходять біля станцій метро (пункти обігріву), магазинів, ринків, лікарень. Кінцеві пункти багатьох рейсів організовано на пл. Конституції.

Так, для жителів Салтівки одна кінцева зупинка організована у пров. Мечникова (навпроти Градусника) і одна – біля «Аптеки №2».

Для жителів Олексіївки, Павлового Поля, селищ П’ятихатки та Жуковського – по пров. Спартаківському (сторона пров. Спартаківського – зупинка автобусного маршруту №20 (лікарня невідкладної допомоги).

Для жителів Основи, Новожанового, Нових Будинків, пр. Гагаріна, районів аеропорту, ХТЗ – по пров. Спартаківському (сторона супермаркету «Баскет»).

Для жителів Залютиного, Сортировки, Баварії, Лідного, Липового Гаю – на пл. Конституції (біля магазину «Ведмедик»).

Із картою та графіком маршрутів можна ознайомитися за посиланням.