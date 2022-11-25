34 автобусных маршрута разработали в Харькове на случай блэкаута. Подробности

В Харькове разработали 34 временных автобусных маршрута, которые будут вводиться в случае отключения электроэнергии и прекращения работы троллейбусов, трамваев и метро в течение двух часов.

«Для организации работы автобусов по этим маршрутам понадобится до 1,5 часов. На маршрутах будут курсировать 83 единицы транспорта», — сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Отмечается, что маршруты проходят возле станций метро (пункты обогрева), магазинов, рынков, больниц. Конечные пункты многих рейсов организованы на пл. Конституции.

Так, для жителей Салтовки одна конечная остановка организована в пер. Мечникова (напротив Градусника) и одна — возле «Аптеки №2».

Для жителей Алексеевки, Павлового Поля, поселков Пятихатки и Жуковского — по переулку Спартаковскому (сторона переулка Спартаковского — остановка автобусного маршрута №20 (больница неотложной помощи).

Для жителей Основы, Новожанового, Новых Домов, пр. Гагарина, районов аэропорта, ХТЗ — по переулку Спартаковскому (сторона супермаркета «Баскет»).

Для жителей Залютино, Сортировки, Баварии, Ледного, Липовой Рощи — на пл. Конституции (возле магазина «Ведмедик»).

С картой и графиком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.