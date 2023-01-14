На Харківщині – два “прильоти” по об’єкту інфраструктури в області – Синєгубов
Близько 15:30 14 січня було зафіксовано два “прильоти” російських ракет по об’єкту критичної інфраструктури на території Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, наразі в регіоні застосовуються аварійні відключення електроенергії. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару близько 15:30 у Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт. Харків’яни з різних районів та мешканці області повідомляють у соціальних мережах, що у них зникла електроенергія.
Нагадаємо також, що близько половини восьмої ранку 14 січня на Харківщині також лунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два «прильоти» в Індустріальному районі, а голова ХОВА Олег Синєгубов – ще й про удари по Чугуївському району. Після ракетної атаки у Харкові зупинялося метро.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 16:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 14 січня було зафіксовано два “прильоти” російських ракет по об’єкту критичної інфраструктури на території Харківської області.".