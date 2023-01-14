На Харківщині – два “прильоти” по об’єкту інфраструктури в області – Синєгубов

Близько 15:30 14 січня було зафіксовано два “прильоти” російських ракет по об’єкту критичної інфраструктури на території Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, наразі в регіоні застосовуються аварійні відключення електроенергії. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару близько 15:30 у Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт. Харків’яни з різних районів та мешканці області повідомляють у соціальних мережах, що у них зникла електроенергія.

Нагадаємо також, що близько половини восьмої ранку 14 січня на Харківщині також лунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два «прильоти» в Індустріальному районі, а голова ХОВА Олег Синєгубов – ще й про удари по Чугуївському району. Після ракетної атаки у Харкові зупинялося метро.