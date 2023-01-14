На Харьковщине — два «прилета» по объекту инфраструктуры в области — Синегубов
Около 15:30 14 января было зафиксировано два «прилета» российских ракет по объекту критической инфраструктуры на территории Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его информации, сейчас в регионе применяются аварийные отключения электроэнергии. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.
Напомним, что вследствие ракетного удара около 15:30 в Харькове остановилось метро и наземный электротранспорт. Харьковчане из разных районов и жители области сообщают в социальных сетях, что у них пропало электричество.
Напомним также, что около половины восьмого утра 14 января на Харьковщине также гремели взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух «прилетах» в Индустриальном районе, а глава ХОВА Олег Синегубов — еще и об ударах по Чугуевскому району. После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 16:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:30 14 января было зафиксировано два «прилета» российских ракет по объекту критической инфраструктуры на территории Харьковской области.".