Live
  • Субота 14.01.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🔴

Харків і область повністю знеструмлені після ракетного удару – обленерго

Події 17:09   14.01.2023
Олена Нагорна
Харків і область повністю знеструмлені після ракетного удару – обленерго

По всій Харківській області немає електроенергії після ракетного удару росіян близько 15:30 14 січня, повідомила МГ “Об’єктив” речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

Коли може з’явитися електрика – поки що невідомо, зазначила вона.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару близько 15:30 у Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури на території областіКомунальні та енергетичні служби Харкова розпочнуть роботу з відновлення електро-, тепло- та водопостачання міста після закінчення ворожої ракетної атаки, повідомив мер Ігор Терехов.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

17:41
Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна: жінка йшла по зебрі на червоний (фото)
16:59
Терехов розповів, коли в Харкові почнуть повертати світло, тепло і подачу води
16:18
На Харківщині – два “прильоти” по об’єкту інфраструктури в області – Синєгубов
15:54
Другий за день ракетний удар по Харківщині: зникло світло, зупинилося метро
15:16
Громада Харківщини повністю знеструмлена: лікарні працюють на генераторах

  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харків і область повністю знеструмлені після ракетного удару – обленерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 17:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По всій Харківській області немає електроенергії після ракетного удару росіян близько 15:30 14 січня, повідомила МГ “Об’єктив” речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.".