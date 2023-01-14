Харків і область повністю знеструмлені після ракетного удару – обленерго

По всій Харківській області немає електроенергії після ракетного удару росіян близько 15:30 14 січня, повідомила МГ “Об’єктив” речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

Коли може з’явитися електрика – поки що невідомо, зазначила вона.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару близько 15:30 у Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури на території області. Комунальні та енергетичні служби Харкова розпочнуть роботу з відновлення електро-, тепло- та водопостачання міста після закінчення ворожої ракетної атаки, повідомив мер Ігор Терехов.