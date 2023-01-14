Ситуація на Харківщині складна, енергетики повертають світло – Укренерго

Станом на 18:00 енергетики працювали над відновленням електропостачання зокрема у Харківській області, яка внаслідок російської атаки частково знеструмлена. Ситуацію в регіоні називають складною.

Про це повідомили в Україні та зазначили, що сьогодні ворог завдав 12-го масованого ракетного удару по енергетиці держави.

“Ціллю атаки терористів були об’єкти генерації та високовольтна інфраструктура магістральних мереж по всій Україні. На жаль, є влучання в п’яти областях: Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській. Внаслідок цього суттєво зріс дефіцит потужності в енергосистемі”, – розповіли в національній енергетичній компанії.

Нагадаємо, що після ракетного удару близько 15:30 Харківська область виявилася повністю знеструмленою. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури на території області. Комунальні та енергетичні служби Харкова розпочнуть відновлення електро-, тепло- та водопостачання міста після закінчення ворожої ракетної атаки, повідомив мер Ігор Терехов.