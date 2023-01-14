Ситуація на Харківщині складна, енергетики повертають світло – Укренерго
Станом на 18:00 енергетики працювали над відновленням електропостачання зокрема у Харківській області, яка внаслідок російської атаки частково знеструмлена. Ситуацію в регіоні називають складною.
Про це повідомили в Україні та зазначили, що сьогодні ворог завдав 12-го масованого ракетного удару по енергетиці держави.
“Ціллю атаки терористів були об’єкти генерації та високовольтна інфраструктура магістральних мереж по всій Україні. На жаль, є влучання в п’яти областях: Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській. Внаслідок цього суттєво зріс дефіцит потужності в енергосистемі”, – розповіли в національній енергетичній компанії.
Нагадаємо, що після ракетного удару близько 15:30 Харківська область виявилася повністю знеструмленою. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури на території області. Комунальні та енергетичні служби Харкова розпочнуть відновлення електро-, тепло- та водопостачання міста після закінчення ворожої ракетної атаки, повідомив мер Ігор Терехов.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ситуація на Харківщині складна, енергетики повертають світло – Укренерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 19:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 18:00 енергетики працювали над відновленням електропостачання зокрема у Харківській області, яка внаслідок російської атаки частково знеструмлена. Ситуацію в регіоні називають складною.".