На Харківщині з ночі майже усюди відновили світло після ракетного обстрілу
На Харківщині діють графіки аварійних відключень, повідомила речниця «Харківобленерго» Марина Шевченко.
Наразі на Харківщині діють графіки аварійних відключень, повідомила прессекретарка «Харківобленерго» Марина Шевченко.
«Основна частина споживачів Харкова та області була заживлена до часу ночі (відновлення споживання розпочалося ще з вечора). Зі світлом майже всі, є точкові відключення, які усунемо найближчим часом, їх зовсім небагато», – розповіла Марина Шевченко.
Із пів на другу ночі на Харківщині діють графіки аварійних відключень.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 08:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині діють графіки аварійних відключень, повідомила речниця «Харківобленерго» Марина Шевченко.".