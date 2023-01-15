Live
  • Неділя 15.01.2023
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

На Харківщині з ночі майже усюди відновили світло після ракетного обстрілу

Суспільство 08:18   15.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині з ночі майже усюди відновили світло після ракетного обстрілу

На Харківщині діють графіки аварійних відключень, повідомила речниця «Харківобленерго» Марина Шевченко.

Наразі на Харківщині діють графіки аварійних відключень, повідомила прессекретарка «Харківобленерго» Марина Шевченко.

«Основна частина споживачів Харкова та області була заживлена до часу ночі (відновлення споживання розпочалося ще з вечора). Зі світлом майже всі, є точкові відключення, які усунемо найближчим часом, їх зовсім небагато», – розповіла Марина Шевченко.

Із пів на другу ночі на Харківщині діють графіки аварійних відключень.

Читайте також: Ситуація на Харківщині складна, енергетики повертають світло.

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

07:47
Майже 20 населених пунктів Харківщини зазнали обстрілів рф – Генштаб ЗСУ
19:38
Ситуація на Харківщині складна, енергетики повертають світло – Укренерго
18:33
Харків без світла: на дороги вийшли копи-регулювальники (фото)
17:09
Харків і область повністю знеструмлені після ракетного удару – обленерго
16:59
Терехов розповів, коли в Харкові почнуть повертати світло, тепло і подачу води

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині з ночі майже усюди відновили світло після ракетного обстрілу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 08:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині діють графіки аварійних відключень, повідомила речниця «Харківобленерго» Марина Шевченко.".