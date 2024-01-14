Сьогодні 14 січня: яке свято та день в історії

14 січня 1794 року в США провели успішний кесарів розтин, після якого вижили та малюк, і породілля, оперував батько дитини. У 1814-му завершилася англо-датська війна, за результатами якої Данія віддала Норвегію Швеції. У 2023-му росіяни ракетними ударами повністю знеструмили Харків і область.

Свята та пам’ятні дати 14 січня

14 січня – Всесвітній день логіки.

Також відзначають: День впорядкування оселі, День “Одягніть вашого улюбленця”, День кесаревого розтину.

14 січня в історії

14 січня 1794 року в США провели перший успішний кесарів розтин, після якого вижили й породілля, і малюк.

На той момент операція вже була відома у світі, але здебільшого її проводили в надії врятувати хоча б дитину, коли мати була при смерті. У цьому випадку Джессі Беннет спробував врятувати й свою дружину Елізабет, і ненароджену ще дитину. Операція була екстреною та проходила за таких умов, що сподіватися на успішне завершення було надто амбітно. Лікар, який супроводжував домашні пологи Елізабет Беннет у Вірджинії, відмовився, коли вона попросила його зробити кесарів розтин, щоб врятувати хоча б дитину. Тоді на це погодився батько – Джессі Беннет був хірургом. Процедуру проводили вдома у Беннетів. Жодного стерильного середовища не було – “операційний стіл” створили з двох дощок, які поклали на дві бочки. Замість наркозу використовували лауданум – опіумну настойку на спирту. Хоч як дивно, операція пройшла успішно – народилася здорова дівчинка. А батько, перш ніж зашити розріз, видалив дружині яєчники, сказавши, що ніколи не готовий ще раз пройти через таке випробування. Елізабет видужала. Про успішну операцію Беннет повідомив світу далеко не одразу, бо боявся, що його вважатимуть брехуном. Однак згодом подробиці стали відомі, й подружжя Беннетів увійшло до анналів історії акушерства. Зазначимо, що хоча ця історія широко відома й день успішних пологів Елізабет Беннет відзначають як День кесаревого розтину у світі, це все ж таки не перший випадок, коли при подібній операції вижили мати й дитина. Перший із зафіксованих стався у Швейцарії – ще 1500 року. Тоді теж оперував батько Якоб Нуфер, але він був не хірургом, а свинарем.

14 січня 1814 року підписали Кільські мирні договори, які завершили англо-датську війну.

Війна була частиною Наполеонівських воєн. Данія довго намагалася зберегти нейтралітет у континентальному протистоянні. Але її (і Норвегії, яка тоді була пов’язана унією з Данією), стратегічне становище для морської торгівлі не залишило країні вибору. Щоб запобігти приєднанню Данії до континентальної блокади, Велика Британія в 1807 році висадила на данському узбережжі десант. Спільно з британським флотом десантники блокували столицю – Копенгаген, потім пограбували арсенали та захопили майже весь данський військовий флот. Данія, попри це, не капітулювала. Вона уклала військовий союз із Францією та приєдналася до континентальної блокади. Також у війні Данію тоді підтримувала Російська імперія. На боці Великої Британії була Швеція. Наслідком цієї війни для Данії стала втрата Норвегії – територія цієї країни, що перебувала в унії з Данією ще з 1380 року, перейшла до Швеції. Норвежці таку “територіальну поступку” сприйняли як особисту образу. Адже відносини між Данією та Норвегією у рамках унії були рівноправними. Щобільше – частина споконвічних норвезьких територій (Гренландія, Ісландія та Фарерські острови) за умовами Кільського миру залишилися в Данії. Норвегія намагалася повернути їх ще у 1930-х, проте марно. 1814-го на тлі цих подій норвежці прийняли свою конституцію та спробували взагалі проголосити незалежність. Але шведський король Карл XIII зміг підкорити “вікінгів”. Він погодився на унію з ними – за умовами унії, шведська корона визнавала внутрішню незалежність Норвегії, її конституцію та права на самоврядування, але король для двох країн був один – шведський монарх.

14 січня 1919 року в Україні провели першу “люстрацію”. Постановою Директорії УНР звільнили чиновників усіх відомств, призначених за часів гетьмана Павла Скоропадського. Їх могли повернути на посади лише за поданням начальника та рекомендаціями громадських організацій.

14 січня 1946 року Генасамблея ООН обрала УРСР членом Економічної та соціальної ради ООН.

14 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Мексикою.

14 січня 2023 року Харків та область вкотре були повністю знеструмлені російським ракетним ударом. Удари по Харківщині армія РФ завдала двічі на день. Після другого, близько 15:30, у Харкові зупинилися метро та наземний електротранспорт. У регіоні зафіксували два “прильоти” по об’єкту критичної інфраструктури. Електрику відновили вночі.

Церковне свято 14 січня

14 січня – Віддання свята Богоявлення. Вшановують пам’ять преподобних отців, у Синаї та Раїфі вбитих: Ісаї, Сави, Мойсея та учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніаміна, Євсевія, Іллі та інших з ними. А також – рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії.

Преподобні отці, в Синаї та Раїфі вбиті, працювали в обителях та печерах Синайської гори та близької до неї пустелі Раїфи (на березі Червоного моря). Вони постраждали від кочових арабських племен. Перше побиття сталося близько 312 року. Загинули щонайменше 40 святих у Синаї та 39 – у Раїфі. Наступне побиття сталося через сто років. Обидва були описані очевидцями, які дивом уникли загибелі.

Свята Ніна була племінницею Єрусалимського патріарха Ювеналія. Після того, як її батько Завулон пішов у самітники, а мати вступила в диякониси, Ніну віддали на виховання благочестивій стариці. Часті розповіді цієї стариці про Іверію (тепер Грузію), тоді ще язичницьку країну, пробудили в Ніні сильне бажання відвідати цю країну та просвітити її мешканців. Сюди вона й утекла під час гонінь, влаштованих імператором Діоклетіаном. Коли Ніна оселилася в Іверії, поступово до святої почали сходитися місцеві жителі, адже вона мала дар зцілення. Ніна багатьох звернула до християнства, зокрема й самого царя Маріана, який був до цього язичником. За життя святої Ніни в Іверії збудували перший храм – святих апостолів. Поступово практично вся країна прийняла християнство. Також свята Ніна звернула до християнства царицю Кахетії Софію. Після 35-річних подвигів в ім’я Христа Ніна померла 14 січня 335 року. А на місці її смерті цар Маріан спорудив храм в ім’я великомученика Георгія, далекого родича святої Ніни.

Народні прикмети

Якщо з ранку кричать ворони, буде заметіль.

Білі хмарини на небі – до сильних морозів.

Що не можна робити 14 січня

Не можна лінуватися.

Не можна стригти волосся.