Інтенсивність боїв зменшилася: на Харківщині було п’ять атак РФ

Протягом минулої доби на Харківщині найбільше боїв було на півночі області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували чотири атаки росіян біля Ветеринарного, Вовчанських Хуторів та Охрімівки.

На Куп’янському – ЗСУ відбили один штурм у районі Піщаного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, застосував 4757 дронів-камікадзе та здійснив 3387 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

Також Генштаб оновив інформацію про втрати росіян: