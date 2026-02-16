Интенсивность боев уменьшилась: на Харьковщине было пять атак РФ
В течение минувших суток на Харьковщине больше всего боев было на севере области, передает Генштаб ВСУ.
Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали четыре атаки россиян около Ветеринарного, Волчанских Хуторов и Охримовки.
На Купянском – ВСУ отбили один штурм в районе Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 235 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, сбросил 224 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4757 дронов-камикадзе и осуществил 3387 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 121 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Также Генштаб обновил информацию о потерях россиян:
