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Чугуев после смертельной атаки: мэр города показал последствия удара БпЛА

Происшествия 10:34   06.09.2026
Оксана Якушко
Чугуев после смертельной атаки: мэр города показал последствия удара БпЛА

Утром мэр Чугуева Галина Минаева вместе с волонтерами работает на месте вчерашней трагедии, об этом она сообщила на собственной странице Телеграмм.

«Сейчас здесь наши коммунальные службы и представители благотворительной миссии «Проліска», которые всегда приходят на помощь громаде в таких случаях. В кратчайшие сроки будем пытаться ликвидировать последствия обстрела, поможем жильцам, чье жилье пострадало, оформить документы на єВідновлення», — рассказала Минаева.

Напомним, как писала ранее МГ «Объектив», вечером 5 сентября россияне ударили реактивным БплА по центру Чугуева. В результате удара погибла целая семья: 11-летний мальчик, 19-летняя девушка и их 45-летний отец. Испытала тяжелые ранения 40-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 28-летний мужчина и две 75-летних женщин.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2026 в 10:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром мэр Чугуева Галина Минаева вместе с волонтерами работает на месте вчерашней трагедии, об этом она сообщила на собственной странице Телеграмм.".