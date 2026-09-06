Чугуев после смертельной атаки: мэр города показал последствия удара БпЛА

Утром мэр Чугуева Галина Минаева вместе с волонтерами работает на месте вчерашней трагедии, об этом она сообщила на собственной странице Телеграмм.

«Сейчас здесь наши коммунальные службы и представители благотворительной миссии «Проліска», которые всегда приходят на помощь громаде в таких случаях. В кратчайшие сроки будем пытаться ликвидировать последствия обстрела, поможем жильцам, чье жилье пострадало, оформить документы на єВідновлення», — рассказала Минаева.

Напомним, как писала ранее МГ «Объектив», вечером 5 сентября россияне ударили реактивным БплА по центру Чугуева. В результате удара погибла целая семья: 11-летний мальчик, 19-летняя девушка и их 45-летний отец. Испытала тяжелые ранения 40-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 28-летний мужчина и две 75-летних женщин.