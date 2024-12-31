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Семейная драма на Харьковщине: зачем мужчина закопал своего кума в посадке

Происшествия 17:52   31.12.2024
Оксана Якушко
Семейная драма на Харьковщине: зачем мужчина закопал своего кума в посадке

46-лений мужчина несколько раз ударил кума деревянным бруском по голове, сообщили в Нацполиции. 

14 декабря в Чугуевском районном управлении полиции жительница Малиновской громады рассказала, что три дня назад исчез ее муж. Он провел время в гостях, но домой так и не вернулся. Полицейские искали мужчину, но безуспешно.

29 декабря тело пропавшего обнаружили в лесополосе на окраине города.

По словам начальника Чугуевского РУП Сергея Пономарева, полицейские выяснили, что после похода в гости по дороге домой 41-летний мужчина зашел к своему знакомому.

«Во время встречи между ними возникла ссора. Нападающий несколько раз ударил пострадавшего по голове деревянным бруском. Когда он убедился, что товарищ умер, решил избавиться от тела и скрыть следы. Он обмотал тело погибшего полиэтиленовой пленкой, положил в багажник своего автомобиля и вывез в лесополосу, где забросал хламом», — рассказал он.

Мужчина умер в результате черепно-мозговой травмы головы, установил судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 46-летний кум погибшего, житель Малиновской громады.

30 декабря следователи сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 17:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "46-лений мужчина несколько раз ударил кума деревянным бруском по голове, сообщили в Нацполиции. ".