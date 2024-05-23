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Для прорыва ДРГ в Харьков: заключенный вербовал агентуру для ФСБ

Общество 10:18   23.05.2024
Оксана Горун
Для прорыва ДРГ в Харьков: заключенный вербовал агентуру для ФСБ Фото: СБУ

В СБУ заявили, что разоблачили агента ФСБ, который формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков.

Целью прорыва должен был стать  захват стратегических объектов региона.

«Для выполнения этой задачи оккупанты привлекли своего агента – заключенного из местной исправительной колонии, который вскоре должен был выйти на свободу. По указанию ФСБ фигурант вербовал других осужденных, у которых также истек срок наказания. После выхода из тюрьмы они должны были разъехаться по Харькову и пограничным поселкам региона и устанавливать геолокации украинских блокпостов и укрепрайонов. Также агрессор надеялся получить от своей агентуры точные координаты ключевых объектов жизнеобеспечения с актуальным отчетом о системе их охраны. Разведданные нужны были оккупантам для подготовки диверсионных рейдов в прифронтовые районы области в обход оборонных линий украинских войск», — сообщила пресс-служба СБУ.

Планы врага сорвали украинские спецслужбы, «вскрыв» агента. По данным СБУ, завербовали его еще во время отбывания срока в тюрьме на временно оккупированной части территории Луганской области (сидел с 2012 года). До начала полномасштабного вторжения РФ заключенного перевели в исправительную колонию на Харьковщине.

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«Перед «этапированием» он получил инструкции от российской спецслужбы по разведывательно-подрывной деятельности. Еще в тюрьме он должен был сформировать собственную агентурную группу, а после выхода на свободу – дистанционно связаться со своим куратором из ФСБ для уточнения задач и сроков их выполнения», — отметили в СБУ.

Теперь заключенному вместо выхода на свободу светит новый срок. Ему сообщили о подозрении в госизмене.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 10:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили, что разоблачили агента ФСБ, который формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков".