Для прорыва ДРГ в Харьков: заключенный вербовал агентуру для ФСБ
В СБУ заявили, что разоблачили агента ФСБ, который формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков.
Целью прорыва должен был стать захват стратегических объектов региона.
«Для выполнения этой задачи оккупанты привлекли своего агента – заключенного из местной исправительной колонии, который вскоре должен был выйти на свободу. По указанию ФСБ фигурант вербовал других осужденных, у которых также истек срок наказания. После выхода из тюрьмы они должны были разъехаться по Харькову и пограничным поселкам региона и устанавливать геолокации украинских блокпостов и укрепрайонов. Также агрессор надеялся получить от своей агентуры точные координаты ключевых объектов жизнеобеспечения с актуальным отчетом о системе их охраны. Разведданные нужны были оккупантам для подготовки диверсионных рейдов в прифронтовые районы области в обход оборонных линий украинских войск», — сообщила пресс-служба СБУ.
Планы врага сорвали украинские спецслужбы, «вскрыв» агента. По данным СБУ, завербовали его еще во время отбывания срока в тюрьме на временно оккупированной части территории Луганской области (сидел с 2012 года). До начала полномасштабного вторжения РФ заключенного перевели в исправительную колонию на Харьковщине.
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«Перед «этапированием» он получил инструкции от российской спецслужбы по разведывательно-подрывной деятельности. Еще в тюрьме он должен был сформировать собственную агентурную группу, а после выхода на свободу – дистанционно связаться со своим куратором из ФСБ для уточнения задач и сроков их выполнения», — отметили в СБУ.
Теперь заключенному вместо выхода на свободу светит новый срок. Ему сообщили о подозрении в госизмене.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агент ФСБ, дрг, заключенный, новости Харькова, СБУ, тюрьма;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили, что разоблачили агента ФСБ, который формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков".