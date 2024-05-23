Для прориву ДРГ до Харкова: ув’язнений вербував агентуру для ФСБ

У СБУ заявили, що викрили агента ФСБ, який формував “групи підтримки” для прориву російських ДРГ до Харкова.

Метою прориву мало стати захоплення стратегічних об’єктів регіону.

“Для виконання цього завдання окупанти залучили свого агента – в’язня з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю. За вказівкою фсб фігурант вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання. Після виходу з тюрми вони мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів. Також агресор сподівався отримати від своєї агентури точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним “звітом” про систему їх охорони. Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсійних рейдів у прифронтові райони області в “обхід” оборонних ліній українських військ, – повідомила пресслужба СБУ.

Плани ворога зірвали українські спецслужби, “розкривши” агента. За даними СБУ, завербували його ще під час відбування терміну у в’язниці на тимчасово окупованій частині території Луганської області (сидів із 2012 року). До початку повномасштабного вторгнення РФ ув’язненого перевели до виправної колонії на Харківщині.

“Перед “етапуванням” він отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності. Ще в тюрмі він мав сформувати власну агентурну групу, а після виходу на волю – дистанційно зв’язатись зі своїм куратором із фсб для уточнення завдань і термінів їх виконання“, — зазначили в СБУ.

Тепер ув’язненому замість виходу на волю світить новий термін. Йому повідомили про підозру у держзраді.