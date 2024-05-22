Підприємець з Харківщини повідомляв окупантам, де знаходяться ЗСУ – СБУ

У СБУ заявили, що затримали чергового інформатора, який, за версією слідства, працював на Головне управління розвідки РФ та допомагав готувати захоплення Вовчанська на Харківщині.

“Російська спецслужба залучила свого інформатора – місцевого підприємця. Під виглядом вирішення комерційних питань, він об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ. Також фігурант “у темну” використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував “потрібну” інформацію під час побутових розмов. Надалі зловмисник узагальнював отримані відомості та надиктовував їх у голосових повідомленнях для російської розвідки“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, росіян особливо цікавили локації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ. Ці дані загарбники хотіли використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.

Проте ймовірного інформатора ворога викрили та затримали.

“Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення позицій українських військ”, – зазначив Абдула.

Підприємцю повідомили про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Йому загрожує провести вісім років за ґратами. Наразі підозрюваний – у СІЗО.