Предприниматель с Харьковщины сообщал оккупантам, где находятся ВСУ — СБУ
В СБУ заявили, что задержали очередного информатора, который, по версии следствия, работал на Главное управление разведки РФ и помогал готовить захват Волчанска на Харьковщине.
«Российская спецслужба привлекла своего информатора – местного предпринимателя. Под видом решения коммерческих вопросов он объезжал прифронтовую местность, где скрыто фиксировал координаты украинских войск. Также фигурант «в темную» использовал своих коллег и знакомых, у которых разведывал «нужную» информацию во время бытовых разговоров. В дальнейшем злоумышленник обобщал полученные сведения и диктовал их голосовыми сообщениями для российской разведки», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его информации, россиян особо интересовали локации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Волчанск. Эти данные захватчики хотели использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов.
Однако предполагаемого информатора врага разоблачили и задержали.
«Также Служба безопасности провела дополнительные меры по обеспечению позиций украинских войск», — отметил Абдула.
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Предпринимателю сообщили о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Ему грозит провести восемь лет за решеткой. Сейчас подозреваемый — в СИЗО.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, волчанск, задержали, наступ, наступление, новости Харькова, подозрение, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили, что задержали очередного информатора, который, по версии следствия, работал на Главное управление разведки РФ и помогал готовить захват Волчанска на Харьковщине".