Жестокое убийство девушки в Харькове: заключенный хотел сократить срок
Дело по поводу жестокого убийства девушки на Лысой Горе в Харькове слушали в Верховном суде.
Речь идет о событиях июня 2019 года. Тогда 16-летний фигурант, находясь у оврага на Лысой Горе из-за личных неприязненных отношений, нанес своей знакомой многочисленные удары по голове. После этого парень достал нож, который был у него при себе, и ударил им по разным частям тела потерпевшей, после которых она умерла, напомнили в Харьковской областной прокуратуре.
«Будучи уверенным, что девушка мертва, парень закопал ее тело в овраге недалеко от дома, где проживал. Тело жертвы было обнаружено только 9 июля, ее смогли опознать по татуировке на ноге», — добавили правоохранители.
26 октября 2021 года Червонозаводской райсуд Харькова признал фигуранта виновным и назначил 15 лет тюрьмы.
Однако сторона защиты не согласилась с указанным приговором и подала апелляцию, в которой просила сократить срок лишения свободы до 12 лет. Коллегия судей Полтавского апелляционного суда поддержала позицию прокуроров и оставила в силе решение первой инстанции.
Однако защита парня продолжила судиться и подала кассационную жалобу, в которой просила отменить указанные решения и назначить новое рассмотрение. Верховный Суд поставил точку по этому делу: адвокату осужденного отказано. Парень проведет в тюрьме 15 лет.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 13:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело по поводу жестокого убийства девушки на Лысой Горе в Харькове слушали в Верховном суде.".