Жестокое убийство девушки в Харькове: заключенный хотел сократить срок

Дело по поводу жестокого убийства девушки на Лысой Горе в Харькове слушали в Верховном суде.

Речь идет о событиях июня 2019 года. Тогда 16-летний фигурант, находясь у оврага на Лысой Горе из-за личных неприязненных отношений, нанес своей знакомой многочисленные удары по голове. После этого парень достал нож, который был у него при себе, и ударил им по разным частям тела потерпевшей, после которых она умерла, напомнили в Харьковской областной прокуратуре.

«Будучи уверенным, что девушка мертва, парень закопал ее тело в овраге недалеко от дома, где проживал. Тело жертвы было обнаружено только 9 июля, ее смогли опознать по татуировке на ноге», — добавили правоохранители.

26 октября 2021 года Червонозаводской райсуд Харькова признал фигуранта виновным и назначил 15 лет тюрьмы.

Однако сторона защиты не согласилась с указанным приговором и подала апелляцию, в которой просила сократить срок лишения свободы до 12 лет. Коллегия судей Полтавского апелляционного суда поддержала позицию прокуроров и оставила в силе решение первой инстанции.

Однако защита парня продолжила судиться и подала кассационную жалобу, в которой просила отменить указанные решения и назначить новое рассмотрение. Верховный Суд поставил точку по этому делу: адвокату осужденного отказано. Парень проведет в тюрьме 15 лет.