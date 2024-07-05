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Жестокое убийство девушки в Харькове: заключенный хотел сократить срок

Общество 13:25   05.07.2024
Виктория Яковенко
Жестокое убийство девушки в Харькове: заключенный хотел сократить срок Фото: Харьковская областная прокуратура

Дело по поводу жестокого убийства девушки на Лысой Горе в Харькове слушали в Верховном суде.

Речь идет о событиях июня 2019 года. Тогда 16-летний фигурант, находясь у оврага на Лысой Горе из-за личных неприязненных отношений, нанес своей знакомой многочисленные удары по голове. После этого парень достал нож, который был у него при себе, и ударил им по разным частям тела потерпевшей, после которых она умерла, напомнили в Харьковской областной прокуратуре.

«Будучи уверенным, что девушка мертва, парень закопал ее тело в овраге недалеко от дома, где проживал. Тело жертвы было обнаружено только 9 июля, ее смогли опознать по татуировке на ноге», — добавили правоохранители.

26 октября 2021 года Червонозаводской райсуд Харькова признал фигуранта виновным и назначил 15 лет тюрьмы.

Однако сторона защиты не согласилась с указанным приговором и подала апелляцию, в которой просила сократить срок лишения свободы до 12 лет. Коллегия судей Полтавского апелляционного суда поддержала позицию прокуроров и оставила в силе решение первой инстанции.

Однако защита парня продолжила судиться и подала кассационную жалобу, в которой просила отменить указанные решения и назначить новое рассмотрение. Верховный Суд поставил точку по этому делу: адвокату осужденного отказано. Парень проведет в тюрьме 15 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 13:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело по поводу жестокого убийства девушки на Лысой Горе в Харькове слушали в Верховном суде.".