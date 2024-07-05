Жорстоке вбивство дівчини у Харкові: ув’язнений хотів скоротити термін
Справу щодо жорстокого вбивства дівчини на Лисій Горі у Харкові слухали у Верховному суді.
Йдеться про події червня 2019 року. Тоді 16-річний фігурант, перебуваючи біля яру на Лисій Горі через особисті неприязні стосунки наніс своїй знайомій численні удари по голові. Після цього хлопець дістав ніж, який був у нього при собі, та вдарив ним по різних частинах тіла потерпілої, після яких вона померла, нагадали в Харківській обласній прокуратурі.
«Будучи впевненим, що дівчина мертва, хлопець закопав її тіло у яру неподалік будинку, де проживав. Тіло жертви було виявлено тільки 9 липня, її змогли опізнати по татуюванню на нозі», – додали правоохоронці.
26 жовтня 2021 року Червонозаводський райсуд Харкова визнав фігуранта винним та призначив 15 років тюрми.
Однак, сторона захисту не погодилась із вказаним вироком та подала апеляцію, в якій просила зменшити строк позбавлення волі до 12 років. Колегія суддів Полтавського апеляційного суду підтримала позицію прокурорів та залишила у силі рішення суду першої інстанції.
Утім, захист хлопця продовжив судитися і подав касаційну скаргу, в якій просив скасувати вказані рішення та призначити новий розгляд. Верховний Суд поставив крапку у цій справі: адвокату засудженого відмовлено. Хлопець проведе у тюрмі 15 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу щодо жорстокого вбивства дівчини на Лисій Горі у Харкові слухали у Верховному суді.".