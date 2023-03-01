Селфи на краденую технику: россиян, мародеривших в Циркунах, объявят в розыск
Правоохранители установили личности всех девятерых российских военных, которые весной 2022 года мародерствовали в селе Циркуны под Харьковом. 28 февраля оккупантам заочно сообщили о подозрении, все они будут объявлены в розыск.
Следствие установило, что захватчики из 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ ворвались в дом местной жительницы и забрали имущества на 350 тысяч гривен: автомобиль, стиральную машинку, телевизор, игровую приставку, ноутбуки, планшеты и телефоны, сообщается на сайте Нацполиции Украины.
Фото: Нацполиция Украины
«Во время работы с военными делами важной частью является сбор данных о россиянах — необходимо идентифицировать каждого, чтобы никто не смог избежать наказания. Я уже выкладывал видео у себя с россиянами, которые, ворвавшись в чужой дом, сделали много видео и фото с собой на чужой планшет — это были основные доказательства против этих россиян», — рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Видео: Сергей Болвинов
По данным Харьковской облпрокуратуры, общая стоимость техники, украденной из дома, составила около миллиона гривен.
«На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе «фотосессии» во дворе и в комнатах дома. Также снимали циничные видеоролики, на которых хвастались, как пользовались вещами владельца и распивали алкогольные напитки», — отметили в ведомстве.
Оккупантам заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ, за что предусмотрено до 12 лет тюрьмы.
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Ранее Болвинов сообщал, что личности оккупантов установили, так как все отснятое ими осталось в Google-хранилище. Эти материалы хозяйка дома передала правоохранителям.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 19:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили личности всех девятерых российских военных, которые весной 2022 года мародерствовали в селе Циркуны под Харьковом. 28 февраля оккупантам заочно сообщили о подозрении, все они будут объявлены в розыск.".