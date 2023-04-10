Судитимуть 9 військових РФ за мародерство у Циркунах: одного з них – обміняли

Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо 9 російських військових, які минулого року пограбували будинок під час окупації Циркунів на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, з будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смартгодинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого складає понад 1 млн гривень.

На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі «фотосесії» на подвір’ї будинку, додали в прокуратурі.

Суд задовольнив клопотання Харківської обласної прокуратури та надав дозвіл на проведення досудового розслідування щодо дев’яти російських військовослужбовців, за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).

В прокуратурі також зазначили, що одного з підозрюваних обміняли як військовополоненого.