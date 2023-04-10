Будут судить 9 военных РФ за мародерство в Циркунах: одного из них – обменяли
Прокуратура получила разрешения на проведение спецрасследования относительно 9 российских военных, которые в прошлом году ограбили дом во время оккупации Циркунов в Харьковской области.
По данным Харьковской областной прокуратуры, из дома оккупанты украли ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль. Общая стоимость украденного составляет более 1 млн. гривен.
На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе фотосессии во дворе дома, добавили в прокуратуре.
Суд удовлетворил ходатайство Харьковской областной прокуратуры и разрешил проведение досудебного расследования в отношении девяти российских военнослужащих, по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ) .
В прокуратуре также отметили, что одного из подозреваемых обменяли в качестве военнопленного.
Напомним: Селфи на краденую технику: россиян, мародеривших в Циркунах, объявят в розыск
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 11:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура получила разрешения на проведение спецрасследования относительно 9 российских военных, которые в прошлом году ограбили дом во время оккупации Циркунов в Харьковской области.".