Будут судить 9 военных РФ за мародерство в Циркунах: одного из них – обменяли

Прокуратура получила разрешения на проведение спецрасследования относительно 9 российских военных, которые в прошлом году ограбили дом во время оккупации Циркунов в Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, из дома оккупанты украли ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль. Общая стоимость украденного составляет более 1 млн. гривен.

На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе фотосессии во дворе дома, добавили в прокуратуре.

Суд удовлетворил ходатайство Харьковской областной прокуратуры и разрешил проведение досудебного расследования в отношении девяти российских военнослужащих, по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ) .

В прокуратуре также отметили, что одного из подозреваемых обменяли в качестве военнопленного.