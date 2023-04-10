Live
  • Понедельник 10.04.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Будут судить 9 военных РФ за мародерство в Циркунах: одного из них – обменяли

Общество 11:43   10.04.2023
Виктория Яковенко
Будут судить 9 военных РФ за мародерство в Циркунах: одного из них – обменяли Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура получила разрешения на проведение спецрасследования относительно 9 российских военных, которые в прошлом году ограбили дом во время оккупации Циркунов в Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, из дома оккупанты украли ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль. Общая стоимость украденного составляет более 1 млн. гривен.

На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе фотосессии во дворе дома, добавили в прокуратуре.

Суд удовлетворил ходатайство Харьковской областной прокуратуры и разрешил проведение досудебного расследования в отношении девяти российских военнослужащих, по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ) .

В прокуратуре также отметили, что одного из подозреваемых обменяли в качестве военнопленного.

01
Фото: Харьковская областная прокуратура
02
Фото: Харьковская областная прокуратура
03
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним: Селфи на краденую технику: россиян, мародеривших в Циркунах, объявят в розыск

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

19:41
Из Харькова запускают автобус в Циркуны, а в Липцы будет больше рейсов — ХОВА
16:50
На Харьковщине за последний месяц зарегистрировали еще 8 тысяч переселенцев
16:00
В Харьковской области «бухгалтерша» вела смету оккупантов — СБУ
15:55
Энергетик из Харьковщины получил медаль «За содействие ВСУ» от Резникова
15:28
Авторы «Доброго вечора, ми з України» стали амбассадорами бригады «Спартан»

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Будут судить 9 военных РФ за мародерство в Циркунах: одного из них – обменяли»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 11:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура получила разрешения на проведение спецрасследования относительно 9 российских военных, которые в прошлом году ограбили дом во время оккупации Циркунов в Харьковской области.".