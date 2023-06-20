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Мародеры на Харьковщине получили по 5 лет тюрьмы за насосы, велосипед и косу

Общество 10:50   20.06.2023
Оксана Горун
Мародеры на Харьковщине получили по 5 лет тюрьмы за насосы, велосипед и косу

Чтобы посадить мародеров надолго, прокурорам на Харьковщине пришлось подавать апелляцию.

«Прокуроры доказали, что во время действия военного положения 38-летний и 39-летний мужчины, сговорившись, проникли в помещение склада для хранения груза в с. Циркуны Харьковского района, откуда тайно похитили принадлежащее предпринимателям имущество. Добычей воров стали насосы, велосипед и мотокоса. Также установлено, что один из злоумышленников проник на огражденную забором территорию конного клуба, расположенного на территории Циркуновского сельского совета, откуда угнал трехколесный мотороллер», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Украденное мародерами на Харьковщине в Циркунах 3

Суд первой инстанции приговорил мародеров к пяти годам тюрьмы каждого, но освободил с испытательным сроком. Тогда прокуроры подали апелляцию.

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Украденное мародерами на Харьковщине в Циркунах 2

«Суд апелляционной инстанции назначил наказание в виде 5 лет и 5 лет 6 месяцев лишения свободы двум мужчинам, признанным виновными в совершении кражи в условиях военного положения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Украденное мародерами на Харьковщине в Циркунах

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 10:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы посадить мародеров надолго, прокурорам на Харьковщине пришлось подавать апелляцию".