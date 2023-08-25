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Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины

Происшествия 07:17   25.08.2023
Оксана Горун
Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 августа проинформировал об обстрелах не менее 10 населенных пунктов Харьковской области, атаке и авиаударе на Купянском направлении.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории нашего государства. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе.

Ночью враг атаковал ударными беспилотниками и ракетами Одесскую область. Местные telegram-каналы сообщали о взрывах и работе ПВО. Атаку подтвердил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Информации о «прилетах» не было.

На Харьковщине ночь прошла без воздушных тревог.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Малая Волчья, Тополи Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Орлянского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое», — перечислили в сводке ГШ.

За минувшие сутки армия РФ нанесла по Украине семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершила 69 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 35 боевых столкновений.

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«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла один удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны, один склад боеприпасов и одну  станцию радиоэлектронной борьбы», — отметили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 07:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 августа проинформировал об обстрелах не менее 10 населенных пунктов Харьковской области, атаке и авиаударе на Купянском направлении".