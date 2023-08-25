Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины

Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 августа проинформировал об обстрелах не менее 10 населенных пунктов Харьковской области, атаке и авиаударе на Купянском направлении.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории нашего государства. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе.

Ночью враг атаковал ударными беспилотниками и ракетами Одесскую область. Местные telegram-каналы сообщали о взрывах и работе ПВО. Атаку подтвердил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Информации о «прилетах» не было.

На Харьковщине ночь прошла без воздушных тревог.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Малая Волчья, Тополи Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Орлянского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое», — перечислили в сводке ГШ.

За минувшие сутки армия РФ нанесла по Украине семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершила 69 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 35 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла один удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны, один склад боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы», — отметили в ГШ.