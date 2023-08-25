Атака “шахедів”: Повітряні сили ЗСУ закликають харків’ян бути в укриттях
Про атаку ворожих безпілотників “Шахед” на Харків повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
“Харків – залишайтеся в укритті! Атака “шахедів” з різних напрямків!” – попереджає командування.
Також не залишати укриття через загрозу застосування БпЛА закликає начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 22:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про атаку ворожих безпілотників “Шахед” на Харків повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.".