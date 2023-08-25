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Атака “шахедів”: Повітряні сили ЗСУ закликають харків’ян бути в укриттях

Суспільство 22:53   25.08.2023
Олена Нагорна
Атака “шахедів”: Повітряні сили ЗСУ закликають харків’ян бути в укриттях

Про атаку ворожих безпілотників “Шахед” на Харків повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

“Харків – залишайтеся в укритті! Атака “шахедів” з різних напрямків!” попереджає командування.

Також не залишати укриття через загрозу застосування БпЛА закликає начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Читайте також: Армія РФ знову била по Куп’янському району Харківщини з авіації – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 22:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про атаку ворожих безпілотників “Шахед” на Харків повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.".