Ночью Украину атаковало рекордное число Shahed: их сбивали и на Харьковщине
145 российских беспилотников — Shahed и неустановленного типа — зафиксировали в небе над Украиной вечером 9 ноября и в ночь на 10-е число. Это рекордная атака дронами, сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 62 БпЛА в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.
67 дронов локально потеряны в разных регионах, еще десять — вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.
В результате атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные и частные дома. Предварительно, обошлось без жертв, пострадавшим оказывают помощь.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, атака, воздушные силы ВСУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 09:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "145 российских беспилотников — Shahed и неустановленного типа — зафиксировали в небе над Украиной вечером 9 ноября и в ночь на 10-е число. Это рекордная атака дронами".