Live
  • Вс 10.11.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.36
  • EUR 44.56

Ночью Украину атаковало рекордное число Shahed: их сбивали и на Харьковщине

Происшествия 09:49   10.11.2024
Елена Нагорная
Ночью Украину атаковало рекордное число Shahed: их сбивали и на Харьковщине Фото: Anton Petrus

145 российских беспилотников — Shahed и неустановленного типа — зафиксировали в небе над Украиной вечером 9 ноября и в ночь на 10-е число. Это рекордная атака дронами, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 62 БпЛА в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

67 дронов локально потеряны в разных регионах, еще десять — вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.

В результате атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные и частные дома. Предварительно, обошлось без жертв, пострадавшим оказывают помощь.

Читайте также: Чугуев ночью атаковали Shahed: обломки упали у 4-этажки, есть пострадавшие

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове были слышны взрывы: попадание — по лесополосе в Киевском районе
В Харькове были слышны взрывы: попадание — по лесополосе в Киевском районе
10.11.2024, 10:33
Новости Харькова – главное за 9.11: взрыв — удар по Слободскому району
Новости Харькова – главное за 9.11: взрыв — удар по Слободскому району
09.11.2024, 23:59
Как ракета «Гром-Э1» оставила без окон жильцов многоэтажек в Харькове (видео)
Как ракета «Гром-Э1» оставила без окон жильцов многоэтажек в Харькове (видео)
10.11.2024, 08:46
По Харькову ударил «Гром-Э1»: «прилет» по открытой территории, пострадавшая
По Харькову ударил «Гром-Э1»: «прилет» по открытой территории, пострадавшая
09.11.2024, 23:58
Сегодня 10 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 ноября: какой праздник и день в истории
10.11.2024, 06:00
Россияне в субботу продолжали наступать у Волчанска и под Купянском — Генштаб
Россияне в субботу продолжали наступать у Волчанска и под Купянском — Генштаб
10.11.2024, 10:05

Новости по теме:

20:37
Россияне ударили БпЛА «Герань-2» по дороге в Харькове
19:39
Последствия удара шахедом по Харькову показала прокуратура (видео)
16:30
Двойной удар по больнице в Сумах: уже 9 погибших, 19 тяжело раненых (видео)
09:07
По Харьковщине «прилетели» четыре ракеты Х-35, Искандер и «Шахед» — Синегубов
22:10
Главные новости Харькова 21.08: Терехов о Дне города, удар по Казачьей Лопани

Вы читали новость: «Ночью Украину атаковало рекордное число Shahed: их сбивали и на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 09:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "145 российских беспилотников — Shahed и неустановленного типа — зафиксировали в небе над Украиной вечером 9 ноября и в ночь на 10-е число. Это рекордная атака дронами".