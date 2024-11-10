Ночью Украину атаковало рекордное число Shahed: их сбивали и на Харьковщине

145 российских беспилотников — Shahed и неустановленного типа — зафиксировали в небе над Украиной вечером 9 ноября и в ночь на 10-е число. Это рекордная атака дронами, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 62 БпЛА в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

67 дронов локально потеряны в разных регионах, еще десять — вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.

В результате атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные и частные дома. Предварительно, обошлось без жертв, пострадавшим оказывают помощь.