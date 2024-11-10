Россияне в субботу продолжали наступать у Волчанска и под Купянском — Генштаб

Дважды за минувшие сутки атаковали военные РФ на севере Харьковщины и девять раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении враг наступал в районе Волчанска, на Купянском — Силы обороны отражали атаки в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.

Противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Харьков, Одноробовка, Ветеренарное, Казачья Лопань, Бочковое, Охримовка, Купянск, Новоплатоновка и Загрызово.