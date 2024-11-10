Россияне в субботу продолжали наступать у Волчанска и под Купянском — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Дважды за минувшие сутки атаковали военные РФ на севере Харьковщины и девять раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.
На Харьковском направлении враг наступал в районе Волчанска, на Купянском — Силы обороны отражали атаки в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.
Противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Харьков, Одноробовка, Ветеренарное, Казачья Лопань, Бочковое, Охримовка, Купянск, Новоплатоновка и Загрызово.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 10:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды за минувшие сутки атаковали военные РФ на севере Харьковщины и девять раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".