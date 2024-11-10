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Россияне в субботу продолжали наступать у Волчанска и под Купянском — Генштаб

Происшествия 10:05   10.11.2024
Елена Нагорная
Россияне в субботу продолжали наступать у Волчанска и под Купянском — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Дважды за минувшие сутки атаковали военные РФ на севере Харьковщины и девять раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении враг наступал в районе Волчанска, на Купянском — Силы обороны отражали атаки в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.

Противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Харьков, Одноробовка, Ветеренарное, Казачья Лопань, Бочковое, Охримовка, Купянск, Новоплатоновка и Загрызово.

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Автор: Елена Нагорная
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10.11.2024, 10:05

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 10:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды за минувшие сутки атаковали военные РФ на севере Харьковщины и девять раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".